Garantem que Enzo Fernández, médio do Benfica, já deu o "sim" a um clube

Jornalista Fabrizio Romano dá conta de alegadas negociações com o Chelsea.

Enzo Fernández é, indiscutivelmente, um dos nomes fortes do mercado de janeiro, que está prestes a abrir. O médio do Benfica, eleito o melhor jogador jovem do Mundial do Catar, tem sido apontado a alguns dos principais clubes europeus, entre eles o Chelsea.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romando, especialista em mercado, o jogador de 21 anos já deu mesmo o "sim" ao emblema londrino, que discute agora com as águias os moldes de uma eventual transferência.

Contratado ao River Plate esta temporada, Enzo tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Fez três golos e quatro assistências em 24 jogos pelo Benfica antes de se sagrar campeão mundial pela Argentina.