Galatasaray pretende devolver Seferovic ao Benfica, dizem na Turquia

Ao que O JOGO apurou, não houve contactos entre as partes e saída só pode ser por acordo

O Galatasaray não está, de acordo com o jornal "Fotomaç", agradado com Seferovic, avançado que o Benfica cedeu por empréstimo de uma época ao clube turco. Segundo o mesmo órgão de comunicação, há falta de rendimento do avançado que se encontra neste momento com a seleção da Suíça, com vista à participação no Mundial'2022. Seferovic também não estará feliz com a sua situação no clube, que pretenderá devolver o helvético.

No entanto, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, ainda não existe nada nesse sentido, sendo que o Galatasaray teria de acertar o processo quer com o Benfica quer com o jogador.