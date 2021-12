Galatasaray pretende contratar Gedson em janeiro

Burak Elmas, presidente do clube turco, revela que o Benfica está a par do interesse no médio e garante que também o jogador deseja ingressar na formação de Istambul

Depois de ter tentado a contratação de Gedson no mercado de verão, o Galatasaray continua interessado no centrocampista encarnado e prepara-se para voltar à carga em janeiro, altura em que as transferências voltam a ser possíveis.

Esta garantia é deixada por Burak Elmas, presidente do clube de Istambul, que assume a cobiça no camisola 83 do Benfica, ainda que frise não ter avançado já para negociações. "A situação de Gedson é clara. A janela de transferências ainda não começou. O Benfica conhece o nosso interesse e Gedson está obviamente interessado no Galatasaray", declarou Elmas à comunicação social turca.

Pouco utilizado até ao momento por Jorge Jesus, Gedson é alvo do Galatasaray, pelo qual atuou na segunda metade da temporada passada, por empréstimo das águias, mas Burak Elmas deixa já um aviso: "Há outros jogadores na nossa lista. Faremos os movimentos necessários em janeiro. Se não houver Gedson, será outro médio."