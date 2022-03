Galardões Cosme Damião: confira a lista de vencedores

Benfica assinalou 118 anos na Gala do Benfica, que decorreu camarote presidencial do Estádio da Luz, com destaque para a entrega dos Galardões Cosme Damião

Mérito e dedicação: Artur Santos

Carreira: António Bastos Lopes

Futebolista Masculino: Darwin.

Futebolista feminino: Cloé Lacasse

Homenagem: Manuel de Jesus Libório

Treinador: Marcel Matz (Voleibol masculino)

Casas do Benfica: Vila Nova de Gaia

Atleta de Alta Competição: Pedro Pablo Pichardo

Projeto: Eco Benfica

Parceiro: Fly Emirates

Inovação: Projeto de monitorização de jogadores indoor

Modalidade do ano: Voleibol masculino

Revelação Modalidades: Silvestre (Futsal)

Revelação Futebol Masculino: Gonçalo Ramos

Revelação futebol feminina: Francisca (Kika) Nazareth