Gabriel já viajou para o Catar e saída do Benfica está cada vez mais perto de se confirmar

Jogador e Benfica acertaram os termos de contrato para um empréstimo de uma temporada.

Está cada vez mais perto de se confirmar a saída de Gabriel do Benfica. Segundo O JOGO apurou, o médio já está no Catar para cumprir as formalidades habituais que sustentam a assinatura de contrato.

O jogador e o Benfica acertaram os termos de contrato para um empréstimo de uma temporada com o Al-Gharafa, clube que tem assim tudo encaminhado, caso a federação local não chumbe o negócio, para garantir o jogador de 28 anos - que treinava à parte no Seixal -, num entendimento que inclui uma opção de compra no valor de seis milhões de euros.