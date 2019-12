Treinador das águias falou com o médio depois da partida, frisando a sua satisfação pela atitude diante dos axadrezados. Tiago Pinto, diretor-geral da SAD, abordou também o tema com o atleta.

Expulso por acumulação de amarelos frente ao Marítimo, na última jornada, Gabriel voltou à equipa diante do Boavista e fechou a goleada aos axadrezados, por 4-1, marcando de cabeça. O tento, aliado à qualidade da exibição, valeram, segundo apurou O JOGO, o perdão, por parte de Bruno Lage, ao futebolista luso-brasileiro.

Depois do encontro, o treinador benfiquista falou com o camisola 8, elogiando-o pela atuação no Estádio do Bessa, transmitindo ao centrocampista que o erro diante do Marítimo ficou esquecido e "compensado" com o golo e a qualidade da exibição. Lage pediu ao futebolista para manter o mesmo nível, até em termos de entrega, nos próximos jogos, sendo que também Tiago Pinto, diretor-geral da SAD encarnada, dialogou com Gabriel, frisando que a atitude incorreta do desafio disputado com o Marítimo ficou agora ultrapassada.

Na jornada anterior, e já com a equipa a ganhar por 4-0 sobre o conjunto insular, orientado por José Gomes, Gabriel viu o segundo amarelo por uma falta desnecessária, o que deixou o seu treinador em fúria. Bruno Lage protestou com o seu atleta veementemente e no final da partida realçou que "há valores acima de tudo". Apesar da insatisfação com o jogador, que antes do jogo seguinte, com o Covilhã, classificou como "especial", Lage devolveu-lhe a titularidade no Bessa, até pela importância que reconhece ter na equipa. Gabriel cumpriu os 90" e marcou o primeiro golo em 2019/20, que dedicou ao filho, ainda por nascer.