Gabriel é a última pedra sapato do Benfica

Contratado ao Leganès em 2018/19, Gabriel assinou pelas águias até 2023 e tem uma cláusula de 60 M€. Contratá-lo custou 9,6 M€

Os últimos dias da janela de mercado de verão foram pouco ativas no que respeita a contratações no Benfica, que apenas fechou o empréstimo de Valentino Lázaro junto do Inter, mas no plano de saídas foi bastante agitado, com a SAD a limar arestas no plantel de Jorge Jesus e, com isso, também a reduzir custou com salários e ainda encaixando no processo 60 M€.