Gabriel continua por colocar e Benfica vira-se para a Arábia Saudita

Sem outras soluções para Gabriel, os dirigentes da Luz tentam agora apontar ao mercado da Arábia Saudita.

Gabriel continua a ser, nesta fase, o caso mais bicudo que os responsáveis encarnados tentam solucionar. Os turcos do Malatyaspor (mercado fecha esta quarta-feira) e os russos do Rostov (janela encerrou ontem) falharam a contratação do médio devido a exigências financeiras do jogador, já depois do sinal verde do Benfica, que gasta 2,5 milhões de euros por ano com os salários do brasileiro atualmente a treinar à parte.

Sem outras soluções, os dirigentes da Luz tentam agora apontar ao mercado da Arábia Saudita, que fecha dia 18, decorrendo já alguns contactos para a colocação do camisola 8.