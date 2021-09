Gabriel chumbou mais duas propostas e vê mercados fecharem-se

Brasileiro vê fecharem-se aos poucos os derradeiros mercados onde ainda poderá jogar nesta primeira metade da temporada.

Sem possibilidades, pelo menos de momento, de vir a ser utilizado por Jorge Jesus no Benfica, Gabriel vê fecharem-se aos poucos os derradeiros mercados onde ainda poderá jogar nesta primeira metade da temporada.

As últimas propostas, ambas por empréstimo, que foram ao encontro do Benfica e do atleta acabaram chumbadas pelo próprio: da Rússia, houve uma oferta do Rostov e da Turquia chegou-se à frente o Yeni Malatyaspor. Gabriel não quis nenhum como, aliás, também já havia recusado outras hipóteses que se foram apresentado nas últimas semanas.

A treinar à parte do plantel e em incompatibilidade com Jorge Jesus, tudo aponta que o brasileiro, com contrato até 2023, permaneça no clube da Luz pelo menos até janeiro, altura em que a sua saída voltará a ser equacionada.