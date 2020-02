Gabriel Araújo assinou contrato profissional com o Benfica

O defesa de 17 anos cumpre a nona época ao serviço do Benfica e já soma quatro internacionalizações pela Seleção Nacional de Su-18

O Benfica continua a apostar forte na prata da casa, tendo acertado com o defesa Gabriel Araújo a assinatura de um contrato profissional, cuja duração não foi revelada. O jogador de 17 anos deu os primeiros passos no futebol com as cores do Pescadores Costa da Caparica, ingressando em 2011 no Benfica.

Júnior de primeiro ano, Gabriel Araújo cumpre a nona época consecutiva ao serviço dos encarnados, incluindo no currículo os títulos de campeão nacional em iniciados (2016/17) e juvenis (2018/199. Com 11 jogos disputados pelos Juniores no Campeonato Nacional, o defesa já soma quatro internacionalizações pela Seleção Nacional de Sub-18.