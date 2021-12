Gabigol: "Experiência no Benfica? Não jogava porque era uma equipa supercampeã"

Reforço do Benfica para a época 2017/18, por empréstimo do Inter Milão, Gabigol teve uma passagem, aos 18 anos, bem discreta pelo clube da Luz. Volvidos cerca de quatro anos, o avançado, atualmente goleador credenciado do Flamengo, assumiu que a pouca utilização de que dispôs em Lisboa se deveu ao talento do plantel encarnado.

"Precisava de jogar, surgiu o Benfica e disse 'ofereçam-me qualquer lugar, menos o Inter, quero ir para o Benfica'. Queria ter minutos. Não tive como desejaria, mas conseguia entender. Era uma equipa supercampeã, tinha o Jonas, tinha muitos jogadores que eram ídolos", reconhece o dianteiro, ao podcast "Podhpah".

Após cinco jogos realizados pelo Benfica, Gabigol ruma, em meados dessa mesma época, ao país natal para representar o Santos, cedido pelo Inter, com o objetivo de bater a concorrência pelo título de melhor marcador do Brasileirão. E assim foi.

"Fiquei meia temporada no Benfica e tomei a decisão certa ao voltar ao Brasil. Sentia-me bem. Pensei 'se eu voltar [ao Brasil], no mínimo, serei o artilheiro do Brasileirão", revelou Gabigol, que arrecadou esse prémio individual ao apontar 18 golos.