Fyssas lembra final com o FC Porto e houve quem quisesse bater em Ricardo Rocha

Grego falou da conquista em 2004, bem como Fernando Aguiar, em conversa com Ricardo Rocha no Instagram do Benfica.

Autor do golo do empate, que embalou o Benfica para a reviravolta diante do FC Porto na final da Taça de Portugal em 2004, Fyssas recordou esse jogo. "Lembro-me que começámos a perder 1-0, com um golo do Derlei, mas que estávamos muito fortes na primeira parte. Depois de vencermos essa taça, o Benfica voltou a ser um grande clube outra vez", disse o grego, que esteve à conversa com Ricardo Rocha no Instagram dos encarnados.

"Depois do meu golo, nem festejei muito. Queríamos que o jogo se reiniciasse para podermos vencer a Taça. Havia carga emocional devido à morte de Fehér nesse ano e festejámos com a sua imagem no centro do relvado. Tínhamos muitos jogadores talentosos e no ano seguinte fomos campeões. Sou benfiquista e fico feliz pela forma como o clube tem evoluído nos últimos anos", rematou o antigo lateral-esquerdo.

Também Ricardo Rocha lembrou um episódio curioso com Fernando Aguiar antes da final do Jamor.

"Estávamos a jogar às cartas no hotel e tive de fugir pelo corredor porque querias bater-me. Estávamos a jogar, levantaste a mesa e tive fugir pelo corredor para não me apanhares. Foi o Tiago quem te acalmou. E fazias truques de luta livre com o Cabral", disse o ex-central, dirigindo-se ao antigo médio que se juntou à conversa.

"É verdade, dava cabo dele. O Tiago também pagava, mas tu é que merecias levar", referiu Aguiar, entre risos.