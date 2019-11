Futuro reforço do Benfica destaca-se no Brasileirão

Titular no empate a uma bola do Fluminense com o Atlético Mineiro, o extremo Yony González brilhou no apoio que deu à equipa na hora de fechar os caminhos para a sua baliza

Os adeptos do clube carioca vibraram com a aplicação do futuro reforço do Benfica, elogiado também pelo treinador, Marcão, pela sua atitude durante os 77 minutos em que esteve em campo.

Titular no empate do Fluminense com o Atlético Mineiro (1-1), Yony González, que se prepara para assinar pelo Benfica, mereceu elogios sobretudo pelo seu trabalho no capítulo defensivo. Se é verdade que até teve influência decisiva no golo da sua equipa - rematou para o autogolo de Patric, defesa contrário, aos 16" -, o extremo colombiano acabou por suscitar entusiasmo entre os adeptos do Fluminense sobretudo quando este recuava no terreno, em missão defensiva, e cortava a bola do que nas suas investidas pela área do conjunto de Belo Horizonte.

"Teve uma entrega muito grande em todo o jogo. Acompanhou o jogador do Atlético e optámos por colocar alguém fresco"

Se agradou aos fãs pela sua atitude, Yony foi também destacado pela Imprensa pelo seu trabalho tático, algo que o próprio treinador do Fluminense, Marcão, enalteceu. "O Yony teve uma entrega muito grande no jogo todo. Como o Marcos Paulo [internacional sub-19 português]. Colocámo-lo numa posição lateral, e ele estava a acompanhar o jogador do Atlético", referiu o técnico da formação carioca, explicando a razão da substituição do atacante (saiu aos 77"), que está em fim de contrato e tem à sua espera na Luz um contrato de quatro épocas e meia.

"Conversámos com ele e optámos por colocar alguém fresco para manter a marcação", realçou Marcão, sobre uma saída que mereceu alguns reparos, precisamente pelo trabalho defensivo do atleta.

Tendo participado no golo que alimentou as esperanças na conquista dos três pontos, numa altura em que o Flu luta para garantir a sobrevivência na Série A, o avançado enfrenta, porém, um período de desacerto na finalização. Está há dez jogos sem marcar e apenas a um de igualar a sua pior série longe dos golos, que abundaram na primeira fase da época - leva 16 este ano e é o principal goleador da equipa.

Yony González tem sido titular indiscutível desde o início do ano e, apesar de ter períodos de seca de golos, falhou apenas seis dos 64 jogos realizados pelo Fluminense desde janeiro. Aliás, o extremo tem 5008 minutos de jogo de 5760 posssíveis e, porque Caio Henrique não jogou na última jornada, está a apenas sete minutos de tirar a liderança de utilização do plantel ao central, que teria batido se não tivesse saído aos 77" anteontem.