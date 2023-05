Futuro de Lucas Veríssimo no Benfica depende de Otamendi

Central brasileiro não tem a saída da Luz nos seus planos, mas admite ter de mudar de ares caso o atual capitão renove. Também a eventual venda de António Silva, um cenário pouco provável, poderia ajudar à decisão do camisola 4 que, não tendo via aberta para a titularidade, dá preferência à continuidade na Europa.

A aposta inicial em Morato e a explosão posterior de António Silva confundiram por completo as contas para a titularidade no eixo da defesa do Benfica. Um dos afetados foi Lucas Veríssimo que, depois de ter recuperado totalmente de uma grave lesão, fez apenas um jogo de início. O estatuto de suplente funcionou como combustível para ativar o interesse de clubes brasileiros no seu contributo, mas O JOGO sabe que o plano do camisola 4 é outro e tem ligação direta ao futuro de... Otamendi.

O central brasileiro tem em vista a recuperação do estatuto que conquistou quando chegou à Luz a partir de fevereiro de 2021, contratado por pedido expresso de Jorge Jesus. De então para cá, Lucas Veríssimo não mais largou o onze, até à grave lesão que sofreu em novembro do mesmo ano, no dia 7, na receção ao... Braga. O jogo foi de goleada (6-1) e até coincidiu com o último em que atuou de início com Otamendi (e Vertonghen) a seu lado, mas foi o marco mais negativo na carreira do jogador de 27 anos.