Jesus com saída iminente do Benfica, Veríssimo perfila-se para o clássico

Sessão agendada para a manhã desta terça-feira foi adiada para a tarde.

Jorge Jesus está de saída do comando técnico do Benfica. A sessão agendada para a manhã desta terça-feira foi adiada para a tarde e tudo indica que já com Nélson Veríssimo, que orienta a equipa B, ao comando. Os jogadores deslocaram-se ao Seixal, mas não se exercitaram tendo em vista o clássico de quinta-feira com o FC Porto, para a ronda 16 do campeonato.

Recorde-se que ontem, segunda-feira, surgiu a informação de que Jesus afastou Pizzi do grupo. As palavras de um dos capitães de equipa no balneário após o clássico no Dragão para a Taça de Portugal não terão agradado ao treinador, ele que até assistiu à partida num camarote por estar castigado, mas que teve conhecimento dos comentários do camisola 21 já à posteriori.

Rui Costa tomou conhecimento deste conflito entre o treinador das águias e uma das figuras com mais peso dentro do grupo encarnado, tendo falado com as partes e com o grupo.

Nélson Veríssimo, recorde-se, já assumiu a equipa principal na ponta final da temporda 201920, após a saída de Bruno Lage. Alcançou quatro vitórias, um empate e uma derrota, na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

EM ATUALIZAÇÃO