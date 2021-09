Futuro de Gabriel discutido em reunião: rescisão com o Benfica em cima da mesa

O jogador não conta para Jorge Jesus e apesar de propostas de Rostov, da Rússia, e Yeni Malatyaspor, da Turquia, não saiu no verão.

Fora dos planos de Jorge Jesus para esta temporada e a treinar à parte, Gabriel vai ver o seu futuro discutido nas próximas horas, estando, segundo apurou O JOGO, prevista para esta terça-feira uma reunião - foi adiada devido ao jogo de ontem com o Boavista - entre os responsáveis encarnados e o representante do futebolista, que se encontra já há alguns dias em Portugal e que chegou a reunir-se na sexta passada no Seixal com o diretor geral Rui Pedro Braz.

E um dos cenários em cima da mesa, entre vários que têm sido discutidos nas negociações entre as partes, é a rescisão do contrato (renovado em novembro de 2019) que liga o centrocampista ao Benfica até 2024.

Contratado ao Leganés no início da temporada 2018/19, numa transferência que custou aos cofres da Luz 9,6 milhões de euros, Gabriel foi colocado no mercado neste verão, mas acabou por permanecer apesar das propostas que foram surgindo, nomeadamente do Rostov, da Rússia, e Yeni Malatyaspor, da Turquia.