"Futebol de Jorge Jesus é muito positivo, vamos conquistar várias coisas"

Pizzi, médio do Benfica,vai cumprir a oitava época no Benfica

Pizzi diz que os reforços estão "felizes" e adaptar-se "bem a um "grande clube" e elogiou o PAOK, adversário da 3.ª pré-eliminatória da Champions, orientado por um treinador "com provas dadas"

Pizzi vai fazer esta terça-feira o jogo 283 com a camisola do Benfica em Salónica. O médio dos encarnados, que já marcou 76 golos pela equipa que representa desde 2014, revelou confiança na passagem à fase seguinte para tentar atingir o objetivo de participar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

"O Benfica está sempre preparado para vencer em todos os jogos. Temos que entrar fortes, concentrados e determinados naquilo que queremos fazer que é vencer e passar a eliminatória e é assim que iremos entrar: um Benfica forte, à procura do resultado e no final possamos festejar a qualificação à próxima ronda".

Ideias do treinador

"Temos vindo a trabalhar muito durante a pré-época, a assimilar as ideias do mister. São sempre ideias diferentes, porque cada treinador tem a sua ideia. Já estamos cientes do que o treinador quer e por isso temos vindo a trabalhar da melhor maneira para podermos corresponder em cada jogo ao que mister pretende".

Reforços

"São jogadores de muita qualidade. Vêm acrescentar muita coisa à nossa equipa, juntamente com os que já cá estavam. Nós, os mais velhos, temos que os receber da melhor maneira para eles se sentirem bem dentro deste grande clube e é isso que está a acontecer. Estão a adaptar-se muito bem, estão felizes, têm consciência que chegaram a um grande clube, que tem muitas aspirações de conquistar várias coisas este ano e é isso que vamos fazer e passa já por amanhã por vencer este jogo".

Futebol de Jorge Jesus

"Cada treinador tem a sua ideia e a sua maneira de jogar. Já estive com Jorge Jesus e poderá ser mais fácil para mim, mas todos os jogadores estão a assimilar muito as ideias do mister. São ideias muito positivas, um futebol muito positivo e acho que já deu para perceber que a nossa preparação está a ser muito bem feita e agora o que queremos é dar uma boa resposta já no primeiro jogo e passar à próxima eliminatória".

Adversário com um treinador com provas dadas

"Já analisámos o PAOK, tem jogadores com muita qualidade e um treinador que conhecemos, o mister Abel, que tem provas dadas no futebol português e está a fazer um bom trabalho no PAOK, põe as equipas a jogar um bom futebol e positivo. Vai ser difícil, contra uma equipa de qualidade, mas estamos preparados para darmos o melhor".

Qualidade para superar adversidades

"Esperamos que a nossa qualidade individual possa superar o PAOK. Os dois jogos oficiais disputados por eles não têm nada a ver. Já fizemos jogos difíceis com adversários de outros países, levaram-nos a dificuldades. Qualidade coletiva tem de vir ao de cima, o que temos de fazer como equipa está definido. Queremos que não se sinta os dois jogos oficiais que eles já fizeram".