Francisco Benitez visa decisões da Direção e até o líder da MAG

Francisco Benítez, cara do movimento "Servir o Benfica"

O movimento Servir o Benfica, liderado pelo candidato, visa decisões da Direção e até o líder da MAG

O movimento Servir o Benfica, encabeçado por Francisco Benitez, candidato à presidência do clube, aproveitou uma revelação da Direção na AG de sexta-feira para visar as decisões dos anteriores órgãos sociais. Frisando que "a maioria das questões levantadas antes e durante a reunião mantêm-se sem resposta", o grupo de associados, em comunicado, destacou o "esclarecimento" quanto à eventual compra das ações de Luís Filipe Vieira na SAD, sobre as quais tem direito de preferência.

"A Direção garantiu, e bem, que não iria exercer, decisão não pelo valor monetário da operação, não pelo seu beneficiário, mas porque, segundo o vice-presidente Jaime Antunes, não faria sentido reforçar a posição acionista do clube na SAD", revela, lembrando, porém, a OPA lançada pelo clube à própria sociedade, "operação ainda por justificar".

Criticando a opção de "antecipar a transferência de fundos do clube para a SAD, igualmente por explicar", o Servir o Benfica atira-se a António Pires de Andrade, líder da MAG, que "voltou a demonstrar não ter capacidade para ocupar o cargo" e desafia os sócios a baterem a 9 de outubro o recorde de votantes.