Francisco Benítez: "Só um ato eleitoral transparente permitirá ter um clube fortalecido e unido"

Declarações de Francisco Benítez na Assembleia Geral do Benfica desta sexta-feira

"O clube tem vivido nos últimos anos vários episódios que não dignificam a sua história e que têm corroído a união dos benfiquistas", afirmou Francisco Benítez, até ao momento o único a anunciar a candidatura à presidência do Benfica, cujas eleições estão marcadas para 9 de outubro.

Muito aplaudido na Assembleia Geral Extraordinária,. que decorre esta sexta-feira no pavilhão da Luz, o líder do movimento Servir o Benfica disse ainda: "Os órgãos sociais demissionários tenham presente que só um ato eleitoral transparente, que garanta a integridade do resultado eleitoral permitirá ter um clube fortalecido e unido".

"É isso que no final da noite de dia 9 de outubro todos pretendemos", finalizou Benítez.