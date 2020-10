Francisco Benitez pede desculpa a Vieira, mas exige o mesmo

Candidato a presidente da MAG da lista de Noronha Lopes retrata-se pela publicação de uma imagem de Vieira com a farda do partido nazi, mas aponta motivos pelos quais o dirigente se deve desculpar

Em carta aberta dirigida a Luís Filipe Vieira, Francisco Benitez retratou-se esta quarta-feira por ter publicado nas suas redes sociais uma fotomontagem do líder encarnado vestido com a farda do partido nazi. No entanto, na missiva ao dirigente do Benfica, o candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral da lista de João Noronha Lopes deixou também críticas ao atual presidente do clube. "Lamento profundamente que um lapso tecnológico tenha permitido a publicação de uma imagem que condeno veementemente por tudo aquilo que ela significa. Abomino qualquer regime ditatorial", afirma Benitez, frisando que "nunca associaria o presidente de um clube" que diz amar "a tal imagem".

Sublinhando o "maior respeito institucional por Luís Filipe Vieira", Francisco Benitez realçou, porém, a sua discordância da liderança deste e solicitou que Vieira "também pedisse desculpa aos sócios". Isto "por ter sido incapaz de construir uma equipa vencedora perante adversários claramente enfraquecidos (...), por ter tentado uma OPA cujos benefícios até hoje ninguém entende", afirma, reforçando: "Deve um pedido de desculpas especialmente a um, que destratou publicamente na Assembleia Geral do clube, a quem colocou as mãos no pescoço."