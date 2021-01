Francisco Benítez lança desafio a Vieira: "Esteja na tribuna do Dragão sem medos"

Líder do movimento "Servir o Benfica" lançou desafio ao presidente do clube da Luz.

Em dia de clássico no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Benfica, Francisco Benítez, líder do movimento "Servir o Benfica", que chegou a anunciar-se como candidato à presidência do clube da Luz (acabaria por se juntar à candidatura de Noronha Lopes), lançou um desafio a Luís Filipe Vieira.

"Sr. presidente Luís Filipe Vieira, hoje esteja na tribuna do Dragão, sem medos, pelo Sport Lisboa Benfica! Honremos esta noite os ases que nos honraram no passado", escreveu Benítez na sua conta do Twitter.

O pontapé de saída do FC Porto-Benfica está agendado para as 21h00 desta sexta-feira. O jogo é referente à 14.ª ronda da I Liga.



