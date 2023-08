Francisco Benítez critica direção de Rui Costa: "É Vieira vintage"

Antigo candidato à presidência do Benfica critica venda de Gonçalo Ramos ao PSG

Francisco Benítez, antigo candidato à presidência do Benfica, criticou esta sexta-feira a transferência de Gonçalo Ramos ao PSG.

"Vender um jogador titular nas vésperas de uma final, sem ser pela cláusula ou por exigências de tesouraria é Vieira vintage e a confirmação de um velho ditado: por vezes algo deve mudar para que tudo continue na mesma", publicou numa rede social.

Leia também Sporting Treinador italiano tece rasgados elogios ao Sporting de Rúben Amorim Gabriele Cioffi não poupa nos elogios a Rúben Amorim enquanto Robert Moreno garante que o Braga tem feito "coisas incríveis"

Recorde-se que o PSG avançou de forma firme para tentar assegurar a contratação de Gonçalo Ramos, pretendendo fechar o negócio rapidamente.

O campeão francês apresentou uma oferta no valor de 65 milhões de euros à SAD encarnada, com mais 15 milhões por objetivos, colocando assim em risco a presença do avançado português na Supertaça.