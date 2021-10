Francisco Benitez: "Benfiquistas não se alimentam de negociatas"

Defende que a formação tem de ser melhor aproveitada e não vê Jesus a apostar na prata da casa. Sobre o futuro do técnico, frisa: "É o treinador que nos vai dizer se se revê no projeto"

Mudar o paradigma e reter os principais jogadores é a aposta forte de Francisco Benitez, que fala em "falta de consistência desportiva" nas águias.

Propõe a redução dos quadros a nível de jogadores. As contratações têm sido por atacado e sem objetivos definidos?

-Não tenho dúvidas, pela quantidade de jogadores que não vestiram o manto sagrado ou vestiram poucos minutos e vários até chegaram como a última coca-cola do deserto. O que transparecia era que o compromisso do Benfica não era ganhar mas arranjar bons negócios para vender, quase como uma loja de pneus, em que se compra pneus a baixo preço para vender caro. Era a lógica que existia e existe. Veja-se os 100 milhões de euros investidos, parte desses jogadores já foram embora e sem explicação. Ficamos sem perceber a estratégia.