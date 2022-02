Francisco Benítez alvo de tentativa de agressão no Estádio da Luz

Candidato às últimas eleições do Benfica assistiu ao jogo entre Benfica e Santa Clara no piso 1.

Francisco Benítez, líder do movimento "Servir o Benfica", derrotado nas últimas eleições para a presidência do Benfica, foi este sábado alvo de tentativa de agressão no Estádio da Luz.

Benítez assistiu ao triunfo do emblema encarnado sobe o Santa Clara, 2-1, no piso 1 do estádio, tendo sido alvo ameaças, tentativa de agressão e insultos tanto ao intervalo como no fim do encontro.

De acordo com Tiago Godinho, que faz parte do movimento "Servir o Benfica", as ameaças surgiram por parte de uma dezena de adeptos "que não tinham acesso àquela zona", uma vez que "não tinham bilhete para estar ali."

Os elementos terão forçado a entrada naquele local, não tendo sido evitada pela empresa contratada para segurança.

Ainda segundo o movimento "Servir o Benfica", não foi apresentada queixa.

"O que aconteceu hoje é algo que queremos desvalorizar mas não branquear, esperemos que seja algo que fique por aqui. Não são estas situações que nos metem medo. Se voltar a suceder iremos apresentar queixa, porque o Benfica é um clube plural", afirmou Tiago Godinho a O JOGO.