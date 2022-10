Franceses avançam que Renato Sanches deverá falhar regresso à Luz

O médio regressou no sábado à competição, mas voltou a lesionar-se minutos depois.

O jornal francês L'Équipe avança este domingo que Renato Sanches deverá falhar a visita do PSG ao Benfica, na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões.

O antigo médio das águias regressou no sábado à competição, sendo lançado na vitória parisiense sobre o Nice (2-1) aos 72 minutos, mas lesionou-se pouco tempo depois, saindo aos 88'.

A mesma fonte acrescenta que a lesão do internacional português não é grave, com a provável ausência do Estádio da Luz a ser uma decisão motivada principalmente por cautela, na esperança de que não aconteça uma recaída ao recente problema físico que o obrigou a uma paragem de três semanas.

O Benfica recebe o PSG na quarta-feira, às 20h00, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Encarnados e franceses são os atuais líderes conjuntos da Grupo H, ambos com seis pontos, ao passo que a Juventus e os italianos do Maccabi Haifa ainda procuram os primeiros pontos na prova.