Fórmula Anfield para o dérbi com o Sporting: Rafa continua em dúvida

Veríssimo trabalha sobre a boa resposta do onze de Liverpool e a quase certa indisponibilidade de Rafa. A situação do camisola 27, que tem tido queixas musculares e, por isso, falhou o jogo de quarta-feira, preocupa a estrutura. Prioridade é não forçar o extremo no agravar da lesão nesta fase final da época.

A resposta dada pela equipa do Benfica em casa do Liverpool na quarta-feira, num jogo que terminou 3-3, agradou muito quer à estrutura do futebol profissional encarnado quer ao treinador Nélson Veríssimo que, para amanhã na visita ao Sporting, projeta a repetição do elenco que arrancou de início em Inglaterra.

Na mesa de Veríssimo permanece uma dúvida enorme sobre a disponibilidade de Rafa. O extremo mantém as queixas musculares que o impediram de acompanhar a restante equipa a Anfield e, entre hoje e amanhã, sabe O JOGO, voltará a ser reavaliado de forma a apurar-se se ainda pode ser opção para Alvalade.

É entendimento dos responsáveis das águias que, dada a fase da época, onde o título está fora da mira e mesmo o segundo lugar, a nove pontos de distância, é quase uma miragem, que não valerá a pena correr riscos desnecessários com Rafa.

Sendo um jogador com mercado na próxima janela de transferências e, mesmo não saindo da Luz, um previsível elemento-chave para a temporada de 2022/23, a prioridade é garantir que o internacional português não agrave o problema que o tem afetado e tenha, com isso, de passar por uma paragem mais longa.

De qualquer forma, e neste momento, não está afastada a possibilidade de Rafa, que soma 12 golos, continuar em gestão e trabalho mais específico por mais algum tempo, na perspetiva de se evitar um agravamento das queixas.

Perante esta incógnita, Veríssimo está já a trabalhar em alternativas ao camisola 27, sendo Diogo Gonçalves, que em Liverpool jogou à esquerda e Everton na direita, o candidato mais direto à titularidade no domingo.