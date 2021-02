Formação do Benfica em destaque no The Guardian

Gonçalo Ramos é a figura central da reportagem do "The Guardian"

À boleia do duelo com o Arsenal, o jornal inglês dedicou uma reportagem à fábrica do Seixal centrada na evolução de Gonçalo Ramos

O duelo do Benfica frente ao Arsenal para a Liga Europa motivou o jornal inglês "The Guardian" a mergulhar nos segredos da formação encarnada. Citando João Félix, Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo como os produtos de excelência do Futebol Campus, o jornal britânico centrou a sua reportagem na evolução de Gonçalo Ramos que, curiosamente, é baixa para o duelo desta quinta-feira. "Todos os jogadores da formação olham para esse exemplos como uma inspiração e uma motivação. Eles provam que estamos a crescer no sítio certo para chegar aos maiores palcos mundiais", afirma o jovem avançado, citado pelo "The Guardian".

Pedro Marques, diretor-técnico do Futebol Campus, também foi ouvido na mesma reportagem e falou do impacto de jogadores experientes, como Vertonghen e Otamendi, na evolução dos jovens talentos. "É importante que eles tenham oportunidades e que possam partilhar o balneário com os jogadores mais experientes da equipa principal. A nossa missão é prepará-los para esse salto. É difícil que algum jogador promovido das camadas jovens jogue todos os encontros entre a elite. As coisas levam o seu tempo e é importante que exista essa boa conexão com os jogadores da equipa prinicipal", disse.