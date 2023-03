Formação do Benfica é a que mais rendeu nas últimas dez épocas

João Félix e Rúben Dias, em 2019, com a camisola do Benfica

Encarnados faturaram 543 milhões de euros, seguidos de Real Madrid (386), Ajax (376), Sporting (363) e Mónaco (327)

Um estudo realizado por eToro com base nos dados de transferências da página especializada Transfermarkt determinou que, nas últimas dez épocas, a formação do Benfica foi aquela que mais rendeu, ultrapassando os valores encaixados por vendas de jogadores de formação de outros clubes de topo que tradicionalmente apostam na formação, como o Ajax e até o Sporting.

Os encarnados faturaram 543 milhões de euros com vendas de jogadores formados no clube, seguidos de Real Madrid (386), Ajax (376), Sporting (363) e Mónaco (327).

O jornal AS refere que no caso do Real Madrid a venda de Casemiro não é contabilizada, pois não esteve no clube durante ao menos três anos dos 15 aos 21 anos, de acordo com o critério da UEFA para determinar a formação de um atleta.

A liderança do Benfica deve-se em grande parte às vendas de João Félix, Rúben Dias e Renato Sanches, entre outros.

Os números do Sporting são impulsionados pelas vendas de João Mário, Matheus Nunes e João Palhinha.