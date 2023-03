Encarnados podem igualar, frente ao V. Guimarães, a melhor sequência sem sofrer golos.

A importância do processo defensivo ser trabalhado de forma coletiva é um dos aspetos que Roger Schmidt tem vincado tanto com as escolhas em campo como nas declarações que vai fazendo. A verdade é que o Benfica deste ano defende mais e melhor do que acontecia noutras temporadas. E isso é uma das ideias ou princípios dos quais o treinador alemão não abdica e procura aperfeiçoar.