"Foram quatro ou cinco meses para renovar com Jorge Jesus. 25 dias depois, ele sai"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou sobre as dificuldades geradas pela saída do treinador luso do clube, no verão, e garante: "Não preciso de um intermediário para falar com o Jorge Jesus".

Depois de uma época marcada pela instabilidade a nível de comando técnica, com várias trocas de técnico, o Flamengo desafiou as probabilidades e conseguiu revalidar o título de campeão brasileiro, numa reta final de campeonato emocionante.

Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca para a área do futebol, concedeu uma entrevista ao portal Globoesporte e abordou a "primeira grande dificuldade" que a equipa encontrou já no decorrer da época: a saída de Jorge Jesus para o Benfica.

"O Flamengo teve que ir fazendo ajustes. A primeira grande dificuldade: foram quatro ou cinco meses para renovar com o Jorge Jesus e, 25 dias depois, ele sai. Foi um processo muito limpo. Quando estávamos no processo de tentar renovar com o Jorge, tínhamos algumas alternativas. Depois ele renova e nós descartamos as alternativas. Aí, o Jorge vai embora e nós começamos do zero. O Flamengo foi ajustando, resolvendo a vida. Graças a Deus, ainda assim, foi a terceira melhor temporada da história do Flamengo. Conseguimos superar-nos e tenho a certeza de que foi um bom ano para o Flamengo. Com certeza, foi o mais complicado", afiançou Marcos Braz, que voltou a falar sobre os recentes rumores que ligaram o nome do técnico do Benfica a um eventual regresso ao "Mengão":

"Vejo muita coisa em relação ao Jorge Jesus. Eu não preciso de um intermediário para falar com o Jorge Jesus. Eu não preciso de um intermediário para receber qualquer tipo de informação do Jorge Jesus. Eu não preciso de um intermediário para que fale com um assessor, ou com jornalistas. Eles vão querer falar do Jorge Jesus para mim? É piada. Se eu quiser falar alguma coisa com o Jorge, ou se ele quiser falar algo comigo... Não estamos sempre a falar, mas no Natal, no réveillon, nas datas de um grande jogo... Houve um jogo que ele perdeu há um mês na Liga [NOS] em que lhe desejei boa sorte", referiu o dirigente do Flamengo, que prosseguiu:

"Estão a querer mostrar um negócio... Até parece que o Flamengo não quer o Jorge. Não preciso de intermediários para conversar com Luís Filipe Vieira. O Jorge tem contrato lá [no Benfica]. Se está bem ou mal, essa análise não é minha. É do presidente e do Jorge. Eu não fico irritado com as perguntas sobre o Jorge. Estou apenas a recordar que quem trouxe o Jorge fui eu", rematou Braz.