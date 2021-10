Footlab e a resposta de Rui Costa: "Não iria sujar as mãos por um valor desses..."

Francisco Benítez deixou a acusação de uma empresa ligada a Rui Costa ter tido negócios com o Benfica no debate desta quinta-feira.

No debate entre os dois candidatos à presidência do Benfica, esta quinta-feira, Francisco Benítez deixou a acusação de uma empresa ligada a Rui Costa (Footlab) ter tido negócios com o Benfica.

O antigo médio negou com veemência, explicando que a única ligação que houve foi através de umas escolinhas de Linda-a-Velha que foram treinar ao local, por intermediação do Benfica. "Foi uma escola que pagou ao Benfica para lá ir treinar. A Footlab não tem rigorosamente nada a ver com o Benfica.", disse. "Uma parceria que podia render 200 ou 300 euros?! Não iria sujar as minhas mãos por um valor desses, esqueça lá isso", atirou.

"A FootLab não tem nada a ver rigorosamente com o Benfica. Se quiser ponho aqui contratos de administrador com prémios de campeão que nunca recebi por opção própria. Não ia agora sujar as minhas mãos ou enganar o meu clube com comissõezinhas ou aluger de campo de 60 euros. Nunca me servi do Benfica para nada, apenaspelo meu amor. É ponto assente", acrescentou.