Paulo Fonseca nega contactos do Benfica: "É um grande clube, faz qualquer treinador pensar"

Treinador Paulo Fonseca vai esperar pelo início da próxima temporada para abraçar um novo projeto, provavelmente no estrangeiro

Paulo Fonseca, atualmente sem clube, tem sido um dos nomes apontados ao comando técnico do Benfica. O português destacou a grandeza dos encarnados, mas deixou claro que, até ao momento, não recebeu qualquer contacto.

"Não recebi nada nesse sentido. Não posso colocar essa hipótese porque não fui abordado para isso, mas é óbvio que o Benfica é um grande clube que faz pensar todos os treinadores. Mas não houve até agora nenhum contacto do Benfica e faz parte do meu plano continuar no estrangeiro", explicou, em declarações aos jornalistas, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Sobre os planos para o futuro, Paulo Fonseca garantiu que tem preferência em assumir um projeto no estrangeiro.

"Neste momento o meu objetivo passa por iniciar a próxima época num dos melhores campeonatos europeus. Pretendo continuar no estrangeiro e acredito que é isso que vai acontecer", referiu.