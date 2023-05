Grimaldo e o título: "Fomos muito superiores e vencemos tranquilamente"

Declarações de Grimaldo em entrevista à BTV

Orgulhoso pelo que fez no Benfica? "Sinto-me muito orgulhoso, porque, quando cheguei era muito novo e não sabia como iam correr as coisas noutro país e numa equipa desta dimensão. Mas, depois, com trabalho, com a confiança dos treinadores e dos adeptos fui crescendo. Jogar mais de 300 jogos por este clube é algo que nunca imaginei. É incrível porque entras na história do clube e isso deixa-te orgulhoso."

Conquista do 38 melhor forma de fechar o ciclo? "Desde o momento em que surgiu a possibilidade de sair já sabia que tinha de sair com este título, porque não vencíamos o campeonato há três anos. Estávamos tristes e tínhamos de mudar a dinâmica para voltar aos títulos e devolver o clube ao patamar onde tem de estar. Esta foi a melhor maneira de sair, despedindo-me de todos no Marquês de Pombal, como aconteceu no outro dia."

Sempre na liderança, venceu a melhor equipa? "Sim, e vencemos tranquilamente. Este ano fomos muito superiores às outras equipas. Observando a tabela classificativa só vemos dois pontos, mas em cada jogo e cada exibição em campo fomos muito superiores ao que a classificação final demonstra. Fomos a melhor equipa e mostrámos isso, tanto marcando golos como não os sofrendo. No final, merecemos este título."