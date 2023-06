Aursnes não tem dúvida que a mudança para a Luz foi o passo certo.

Frederik Aursnes protagonizou uma excelente temporada de estreia ao serviço do Benfica e admitiu, numa entrevista concedida ao Magazine do Feyenoord, onde alinhava, que ficou surpreendido com o interesse das águias no passado mercado de verão.

"Estava muito motivado para ficar. Achei que seria difícil sair porque já tinham saído muitos jogadores. Também foi uma surpresa para mim quando o Benfica demonstrou interesse. Foi uma boa opção para mim e uma boa opção para o Feyenoord", declarou o internacional peça Noruega.

"Foi uma boa decisão para o Feyenoord deixar-me sair. Como resultado, outros jogadores puderam desenvolver-se ainda mais. Mats Wieffer, por exemplo, teve uma temporada fantástica. Acho que o Arne Slot foi a principal razão do sucesso. No ano em que trabalhei com ele, verifiquei que ele é um treinador incrivelmente bom", observou.

Aursnes, 27 anos, realizou 42 jogos pelo Benfica em 2022/23, com três golos e três assistências.