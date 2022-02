"Foi uma noite à Benfica. Acreditamos que é um momento de viragem"

Clube da Luz aborda encontro com o Ajax na newsletter.

O Benfica empatou (2-2), na Luz, com o Ajax, na primeira dos oitavos de final da Champions, numa exibição destacada pelo clube encarnado esta quinta-feira, na newsletter. "Frente ao Ajax não obtivemos um resultado plenamente satisfatório, mas há que reconhecer a grande noite europeia na Luz, com muita qualidade exibicional e um ambiente frenético vivido no relvado e nas bancadas", pode ler-se.

"Ontem [quarta-feira] foi uma noite à Benfica pela entrega dos jogadores e pelo formidável apoio nas bancadas. Houve raça, querer e ambição! E também o apoio incessante e inexcedível dos benfiquistas. O Benfica é sempre muito mais forte quando se verifica esta comunhão entre equipa e adeptos. Acreditamos que este jogo com o Ajax é um momento de viragem na temporada, havendo ainda muitos jogos por vencer e esta eliminatória da Liga dos Campeões para passar", surge ainda escrito.

O Ajax adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo do sérvio Dusan Tadic, mas o Benfica chegou ao empate aos 26, com Sebastien Haller a marcar na própria baliza. O avançado costa-marfinense redimiu-se e devolveu a vantagem aos neerlandeses, aos 29, mas o ucraniano Roman Yaremchuk restabeleceu a igualdade, aos 72.

O encontro da segunda mão dos oitavos de final disputa-se em 15 de março, em Amesterdão.