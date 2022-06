Alexander Bah é um dos reforços do Benfica para 2022/23

Palavras do selecionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand, selecionador da Dinamarca, viu com bons olhos a mudança de Alexander Bah do Slávia de Praga para o Benfica. Em declarações à Imprensa daquele país escandinavo, o treinador assumiu ver o defesa-direito com condições plenas para responder às exigências táticas de Roger Schmidt.

"Foi muito bem visto pelo Benfica ter escolhido o Alexander Bah, pois é um lateral que encaixa bem na forma como a equipa joga. Aquela posição na defesa é bastante exigente, pelas corridas para a frente e para trás que é preciso fazer e por ser algo que Roger Schmidt irá pretender ver acontecer. Vai ser muito exigente para Bah e isso será bom também para o jogador", apontou Kasper Hjulmand.

Após uma boa temporada no Slávia, onde jogou 42 partidas, apontando seis golos e prestando 11 assistências, Bah vai disputar com Gilberto a vaga na lateral direita das águias. Por outro lado, o jogador de 24 anos procura no Benfica um trampolim para se solidificar na seleção da Dinamarca, onde soma três internacionalizações.