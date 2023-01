Foi campeão pelo Benfica e agora despede-se: "Foi um prazer representar o maior de Portugal"

Kalaica regressa ao futebol croata. Fez apenas um jogo pela principal equipa do Benfica, mas que nunca esquecerá.

Branimir Kalaica está de regresso à Croácia, onde foi esta terça-feira oficializado no NK Lokomotiva. O central de 24 anos estava sem clube, depois de terminar a ligação ao Benfica na época passada. Nas redes sociais, deixou uma mensagem de agradecimento por tudo o que viveu no clube da Luz.

"Depois de seis anos ao serviço do Benfica, chegou a hora de me despedir. Passei por momentos muito bons (inesquecíveis) e por alguns menos bons, como é normal na vida de um jogador. Contudo, o mais importante é que dei sempre o meu máximo pelo clube", pode ler-se.

"Joguei com os melhores, treinei nas melhores condições e cresci muito como jogador e como pessoa. Desde que cheguei tive um apoio enorme por parte dos adeptos tanto na rua como no estádio e serei sempre grato por isso! Do ambiente no estádio nem é preciso falar... Os momentos, como o golo contra o Boavista, e a festa no Marquês nunca esquecerei (que festa...), irão ficar para sempre na minha mente. Foi um prazer representar o maior do Portugal", acrescentou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Branimir Kalaica (@branimirkalaica16)

Kalaica foi contratado pelo Benfica ao Dínamo Zagreb no verão de 2016, quando era considerado uma grande promessa, mas apenas representou a equipa principal das águias numa única ocasião nessa mesma temporada, tendo marcado num empate (2-2) com o Boavista, o que chegou para saborear o título de campeão. Após ter terminado contrato com as águias no verão passado, Kalaica passou seis meses sem clube e agora vai tentar reencontrar a melhor forma na Liga da Croácia.

"Deixo aqui um especial agradecimento à direção, staff, equipa técnica, a todos os treinadores e jogadores com quem tive o prazer de conviver estes últimos 6 anos, foi um prazer! Agora é a hora de novos desafios...", rematou.