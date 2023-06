Foi apontado ao Benfica, mas quer voltar ao Brasil

Renan Lodi, ligado ao Atlético de Madrid, foi pai e pretende estar próximo da família

O lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid, foi apontado nos últimos dias ao Benfica, mas ao que tudo indica, prefere regressar ao Brasil.

Segundo informação do As, o brasileiro foi pai recentemente e por isso quer voltar para perto da família, querendo dar por concluída a sua etapa na Europa, apesar de ter ainda 25 anos.

Além do Benfica, falou-se também no interesse de clubes ingleses e italianos no canhoto que não entra nos planos do Atlético de Madrid. Na última época foi titular no Nottingham Forest, onde esteve por empréstimo.

O Benfica, recorde-se, procura sucessor para Grimaldo na ala esquerda da defesa.