Foi apontado ao Benfica e já tem preço definido: 25 milhões de euros

Kalajdzic, o segundo a contar da direita, é uma figura no Estugarda de Tiago Tomás

Kalajdzic, avançado do Estugarda, tem sido igualmente associado ao Bayern

Apontado pela Imprensa alemã como alvo para substituir Darwin no Benfica, Kalajdzic poderá, caso as águias avancem pelo ponta de lança de 24 anos (desejado pelo Bayern), custar mais do que o uruguaio, contratado por 24 M€.

Segundo a Sky Sports, o agente do austríaco reuniu-se ontem, quarta-feira, com os dirigentes do Estugarda para os informar das ofertas recebidas e ouviu o preço definido: 25 milhões.

Kalajdzic cumpriu a terceira temporada no futebol alemão, depois de dar nas vistas ao serviço do Admira Wacker, da Áustria. Já foi 13 vezes internacional pela principal seleção austríaca, tendo quatro golos apontados.

Em 2021/22, participou em 15 jogos do Estugarda e marcou seis golos.