"Foi a época do renascer do Gotze"

Gotze com a camisola do PSV

O defesa português, Ivo Pinto, joga no Fortuna Sittard e defrontou o PSV de Gotze na liga dos Países Baixos

"O Gotze vai estar em casa no Benfica, um clube com uma dimensão enorme. É disso que o Gotze gosta e a que está habituado. Já provou várias vezes que tem qualidade para jogar num grande clube", afirmou o português Ivo Pinto, o, defesa português do Fortuna Sittard, dos Países Baixos, e que Gotze, médio do PSV e alvo do Benfica, na época passada do campeonato dos Países Baixos.

"Vai acompanhar o treinador que o ajudou muito esta época e jogar num clube com a grandeza do Benfica e com o treinador que já conhece será a cereja no topo do bolo. Esta época foi praticamente o renascer do Gotze, depois de umas épocas menos conseguidas. Conseguiu impor-se numa época fantástica do PSV e foi muito importante", disse ainda o defesa, entrevistado na Rádio Renascença.

"O Gotze tem muita qualidade a construir e dará alguma magia ao futebol do Benfica quando estiver a atacar. Mas em zonas mais defensivas ele também tem a experiência para manter a tranquilidade e lançar a equipa para o ataque com uma qualidade acima da média", concluiu.