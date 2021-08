"O fogo de artifício foi lamentável, é a única coisa que posso dizer"

Luisão, diretor do Benfica

Dezenas de artigos pirotécnicos deflagraram, a altas horas da noite, perante a fachada do hotel no qual a comitiva do Benfica dormia

Luisão, diretor técnico do Benfica, lamentou esta terça-feira o lançamento de fogo-de-artifício feito alegadamente por adeptos do PSV, na última madrugada, junto ao hotel onde o Benfica pernoitou em Eindhoven, mas assegurou que não teve influência.

"Foi lamentável, é a única coisa que posso dizer. O nosso foco não mudou por causa disso. Sabemos o que acontece por trás. O foco não muda por causa disso, mesmo sendo durante a noite", frisou Luisão, em declarações proferidas à TVI, à chegada ao estádio do PSV

Conforme mostram alguns vídeos, com duração superior a 30 segundos, que circulam nas redes sociais, dezenas de artigos pirotécnicos deflagraram, a altas horas da noite, perante a fachada do hotel no qual a comitiva encarnada estava a dormir.