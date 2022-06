Florentino: "Regresso a casa com uma enorme vontade de escrever um novo capítulo"

Médio defensivo está de volta ao Benfica, depois de ter sido emprestado ao Getafe

Florentino Luís apresentou-se esta segunda-feira no centro de treinos do Benfica, após ter sido emprestado por uma temporada aos espanhóis do Getafe, onde realizou 24 jogos.

No dia que marcou o arranque dos trabalhos de pré-épocas das águias, o médio defensivo de 22 anos assinalou o regresso ao Seixal com uma mensagem de ambição, publicada na conta pessoal do Instagram, em que se pode ler: "Regresso a casa com uma enorme vontade de escrever um novo capítulo".

Recorde-se que Florentino fez a estreia pelos encarnados na época 2018/19, pela mão de Bruno Lage, mas desde aí não tem conseguido afirmar-se no Benfica, tendo sido emprestado nas duas últimas temporadas ao Mónaco e Getafe, respetivamente.

