"Florentino poderá ser um dos melhores '6' do Mundo"

Empresário do médio português acredita num futuro do jogador entre os melhores

De forma a assinalar a renovação de Florentino com a Team of Future, agência do jogador, a empresa divulgou um vídeo com o médio do Benfica, que se encontra em boa forma e voltou a ser opção nos encarnados desde a chegada de Roger Schmidt.

Bruno Carvalho Santos, empresário do jogador, não poupou nos elogios: "Achamos que o Florentino ainda tem uma progressão muito grande [pela frente] e este ano será de certeza o ano de reafirmação dele no Benfica. Poderá ser, depois desta época de reafirmação, um dos melhores ´6´ do Mundo".

Recorde-se que o médio de 23 anos, foi emprestado na época de 2020/2021 ao Mónaco e em 2021/2022 ao Getafe.