Florentino pode valer um póquer na Seleção e repetir o feito de 2019

Médio está nos pré-convocados de Roberto Martínez. Águias podem colocar quatro na equipa das Quinas, algo que não se via desde 2019.

Florentino está a realizar a sua melhor época de sempre, confirmada pela utilização em todos os jogos do Benfica.

Mesmo no limite de cartões amarelos (tem quatro e se vir mais um ficará de fora uma partida, aliás, como vai acontecer com Aursnes), Roger Schmidt não abdica do seu médio mais defensivo do onze.