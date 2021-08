Florentino já não treinou no Benfica: o destino do médio e valores envolvidos

Internacional sub-21 português prestes a ser oficializado no Getafe.

Florentino deverá ver a sua saída do Benfica para o Getafe oficializada nas próximas horas. O médio já não participou no treino coletivo de ontem, sexta-feira, o primeiro que o plantel dos encarnados fez depois do empate a zeros no terreno do PSV.

Sem espaço para jogar regularmente pelas águias em 2021/22, Florentino espera apenas pela confirmação do negócio que o levará para o Getafe por empréstimo, com os espanhóis a pagarem meio milhão pela cedência e a ficarem com uma opção de compra de metade do passe por 10 M€.