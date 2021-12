Florentino garante estar em evolução: "Estou num momento de crescimento"

Florentino está emprestado pelo Benfica ao Getafe.

Florentino, médio do Benfica que está cedido ao Getafe, confessa estar contente com a experiência na liga espanhola e garante que se encontra numa fase de evolução.

"Estou num momento de crescimento, a evoluir cada vez mais em aspetos nos quais não sou tão forte. E vou continuar a trabalhar para contribuir para a equipa", afirmou o jogador de 22 anos, em conversa com os canais oficiais do clube de Madrid.

Sobre o campeonato do país vizinho, vê ali parecenças com o luso. "É parecido com o futebol português porque também é muito técnico e tático. Por isso a adaptação não custou muito. Quando vim para cá fiquei muito orgulhoso porque ia ter a oportunidade de jogar numa das melhores ligas do mundo", revelou ainda Florentino, ele que também confessou que quer jogar o mais possível: "Quando não jogo não fico contente mas o mais importante é que a equipa está a trabalhar bem."