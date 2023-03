Florentino explode nas mãos de Schmidt: concorrência fica para trás e Seleção em vista

O jogador que mais correu na Champions defende melhor e está mais valioso na hora de atacar.

Aposta habitual de Roger Schmidt para o onze encarnado, Florentino tem sido um autêntico "varredor" no miolo benfiquista em 2022/23, pronto para acorrer a todas as zonas do campo. Essa capacidade tem ficado evidente nomeadamente na Liga dos Campeões, prova na qual o camisola 61 é nesta fase o jogador com mais quilómetros percorridos. Soma 92,9 (média de 11,6 por partida), mais um do que Tonali, médio do Milan, e mais 2,4 do que Kimmich, do Bayern - entre as águias, Grimaldo, com... 83,7 é quem mais se aproxima.