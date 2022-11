Florentino brilha na Champions e a mulher pede "motivação para varrer a casa"

Médio foi quem mais bolas intercetou na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mulher pede para que ele também varra a casa

Titularíssimo no Benfica de Roger Schmidt, depois de sucessivos empréstimos, Florentino tem sido um destaque dos encarnados na Liga dos Campeões. O médio português terminou como o atleta com mais interceções de toda a fase de grupos, mas a mulher quer mais.

"Vou imprimir a foto e por no frigorífico para ele ganhar motivação e varrer a casa", escreveu Bruna Luís, a mulher do futebolista do Benfica.

Com 19 interceções, o médio do Benfica ficou à frente de Eric Bailly, do Marselha, que terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões com 15.