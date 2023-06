Florentino em foco num possível negócio de 80 milhões entre Milan e Newcastle

Florentino na festa do título do Benfica

Saída de Sandro Tonali abre portas para a entrada de Florentino no clube de Milão.

Florentino é uma das opções para o meio-campo do Milan caso se concretize a mudança de Sandro Tonali para a Premier League.

A Imprensa italiana avança que a transferência do médio de 23 anos do Milan para o Newcastle está quase finalizada, numa proposta que pode chegar aos 80 milhões de euros. Por isso, devido à iminência de virem a perder uma peça chave no miolo, os italianos estão já a estudar as opções para o substituir e é aí que entra o nome de Florentino.

O Goal Itália avança que o médio encarnado agrada muito ao clube de Milão, que o tem seguido há vários anos, e é mesmo uma prioridade para esta janela de transferências depois de uma época em que se afirmou como peça essencial na equipa de Schmidt ao ser opção em 54 jogos, completando 3813 minutos.

Florentino tem sido apontado a outros clubes europeus, nomeadamente ao Barcelona. Os catalães ficaram sem Sérgio Busquets e estão à procurar uma alternativa (Gundogan, do Manchester City, é o alvo prioritário). A Imprensa espanhola avançou que, apesar de Florentino ter uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, os encarnados estão dispostos a negociar a partir dos 40 milhões.