"Florentino é um dos melhores 6 do mundo, já o mostrou em campo várias vezes"

Florentino perdeu espaço no onze titular do Benfica

Representante explica que foi o Benfica a negar os intentos dos rossoneri, que pretendiam o jogador por empréstimo. "Acreditam nele, faz parte do projeto", diz, apesar de admitir a sua possível transferência.

Negociado pelo AC Milan em janeiro, Florentino acabou, no entanto, por permanecer ao serviço do Benfica, que decidiu vetar a sua saída por empréstimo para o clube italiano. A situação do médio poderá, contudo, alterar-se para a próxima época. O camisola 61 está tapado agora por Weigl e Samaris, razão pela qual, apesar de sublinhar que as águias confiam nas qualidades do jovem internacional sub-21, o seu empresário, que explica o insucesso das negociações com o conjunto transalpino, abre a porta a uma mudança no verão, isto apesar das indefinições provocadas pela pandemia da covid-19.

"Não saiu porque foi essa a decisão de mercado do Benfica e nós respeitamos. O Benfica acredita nele, algo que é evidente nos 120 milhões de euros da sua cláusula. É parte do projeto do clube", referiu Bruno Carvalho Santos, representante do centrocampista, em declarações à Imprensa italiana, assumindo que tudo pode ser diferente quanto ao mercado de verão.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

"Se pode haver novas negociações? Com a questão do coronavírus ninguém sabe bem o que acontecerá no próximo mercado. Deixamos tudo em aberto, tudo pode acontecer, até porque provavelmente haverá mais espaço para empréstimos e trocas de jogadores", declarou.

E mesmo reconhecendo que "ultimamente Florentino não tenha tido continuidade", o agente defende que este está "pronto para jogar numa equipa de topo". "É um dos melhores 6 do mundo, já o mostrou em campo várias vezes. Já superou recordes na posição mesmo com a sua idade, sempre se destacou nas seleções jovens portuguesas e foi decisivo no Benfica", atirou.

Melhora o inglês e até cozinha



Além das obrigações profissionais, que o impedem de parar por completo, mesmo em casa, Florentino aproveita para se dedicar a outras atividades. Assim, além do treino que todos os dias tem de cumprir, para manter a forma, o médio vai passando tempo na cozinha, mas também entre os livros a estudar inglês. "Estou a aproveitar a situação para cozinhar e também para melhorar o inglês. Não é que o meu inglês seja mau, mas pode-se sempre melhorar", afirmou ele, à BTV, que transmitiu precisamente um vídeo sobre a forma como este passa o dia no seu domicílio.